La Recacha | “Encuentro Artístico”, la primera muestra de “Pincel y Barro” en Alhaurín el Grande

La Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande acoge la exposición “Encuentro Artístico”, organizada por la Asociación Cultural “Pincel y Barro”, que presenta por primera vez sus obras en este municipio. La muestra reúne un total de 20 piezas creadas por 10 artistas, ofreciendo una gran variedad de estilos y técnicas que reflejan la expresión individual de sus integrantes. Este colectivo forma parte de la Asociación Cultural Amigos de las Bellas Artes de Alhaurín de la Torre, fundada en 2004. Durante la inauguración, el presidente de la asociación destacó la trayectoria del grupo y animó al público a visitar la exposición. Por su parte, la concejala de Cultura, Marina Maldonado, subrayó la importancia de acercar el arte a la ciudadanía y fomentar la participación cultural. Desde la asociación señalan que esta iniciativa no solo busca dar visibilidad a sus obras, sino también atraer a nuevas personas interesadas en el arte que quieran formar parte del colectivo. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de abril en horario habitual.