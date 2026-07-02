Balance Anual Cáritas Parroquial Alhaurín el Grande

Cáritas Parroquial de Alhaurín el Grande celebró su encuentro anual con el voluntariado en la Parroquia, un acto de agradecimiento a todas las personas que colaboran con la entidad. Durante la jornada se presentaron los datos de la memoria de 2025, que reflejan la atención prestada a 442 personas y 155 familias del municipio, así como las ayudas económicas destinadas a cubrir necesidades básicas. El encuentro incluyó además un reconocimiento especial a la voluntaria María Mercedes Heredia Ruiz por su trayectoria y compromiso con la labor solidaria de Cáritas.