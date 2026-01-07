La Navidad 2025 del Centro Ocupacional Fahala

Durante las fiestas de Navidad, el Centro Fahala vivió unas jornadas muy especiales con distintas actividades navideñas que acercan la tradición al centro. Los usuarios comenzaron con la visita al belén municipal y continuaron con el espectáculo navideño de baile y música en la Casa de la Cultura, donde los talleres de música y baile ofrecieron sus actuaciones. La jornada concluyó con la visita de los Reyes Magos, que repartieron regalos y transmitieron sus buenos deseos. Además, estas actividades permitieron reforzar los lazos entre el centro y la comunidad, contando con la participación del equipo del centro y de miembros del equipo de gobierno. Una celebración llena de ilusión, participación y encuentros que marca la Navidad en Fahala.