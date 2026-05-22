Presentación del cartel del Día de Jesús 2026 | Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno dio inicio el pasado 15 de mayo a la programación del Día de Jesús 2026 con un emotivo acto celebrado en la Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande, que reunió a autoridades, vecinos y hermanos de la cofradía. La jornada comenzó con la inauguración de una exposición que recopila todas las obras pictóricas creadas desde 2009 para anunciar esta tradicional celebración, poniendo en valor el trabajo de numerosos artistas y la importancia de conservar este patrimonio cultural y devocional. La programación continuó en la Ermita de San Sebastián con la presentación oficial del cartel anunciador del Día de Jesús 2026, obra del artista Felipe Herreros. Durante el acto también se bendijo una bandera nacional entregada por la comisión de la Legión y tuvo lugar el descubrimiento oficial del cartel, presidido por representantes de la hermandad, el Ayuntamiento y el director espiritual. La velada estuvo marcada por momentos de emoción, reconocimientos y agradecimientos a todos los participantes, culminando con la entrega de recuerdos conmemorativos y el inicio simbólico del camino hacia una nueva celebración del Día de Jesús, una tradición profundamente arraigada en Alhaurín el Grande.