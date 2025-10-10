La Recacha | Adhesión a la Red de Puntos de Información Turística del Valle del Guadalhorce (PIT)

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se incorpora oficialmente a la Red de Puntos de Información Turística (PIT), un proyecto comarcal que busca mejorar la atención al visitante y potenciar el turismo en el Valle del Guadalhorce. La iniciativa, impulsada por Guadalhorce Turismo junto al Grupo de Desarrollo Rural, integra a municipios, hostelería, comercio y empresas turísticas para ofrecer información coordinada y actualizada a los visitantes. Durante el acto institucional en el Edificio La Huerta, los ocho municipios de la comarca firmaron el convenio de adhesión y recibieron las placas identificativas de Punto de Información Turística. Por Alhaurín el Grande, la firma estuvo a cargo de la concejala de Turismo, Susana García. El proyecto busca consolidar un modelo turístico innovador, sostenible y de calidad, fomentando la colaboración entre sector público y privado y ofreciendo al visitante una experiencia completa en la comarca.