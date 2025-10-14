Presentación Plan de Ordenación Urbana de Alhaurín el Grande Reunión informativa.

Tras el anuncio de la puesta en marcha de un Plan de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento, que persigue revisar el planteamiento vigente desde hace más de 30 años, se celebró en el teatro una reunión informativa abierta a todas las partes interesadas. Participaron el alcalde Anthony Bermúdez, acompañado por otros miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales. En este POU se recogerán las novedades referidas al suelo urbano consolidado y sus unidades de ejecución. El plan general se redactó en 1994, y se publicó en el BOP en mayo 2010, y en octubre de ese año se publicó su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Este plan general tenía 44 unidades de ejecución, y el suelo urbanizable estaba formado por 28 sectores (UR). Según el Ayuntamiento, a lo largo de estos años se han presentado distintas problemáticas en cada uno de los sectores; y la intención ahora es dar respuesta en el marco de la ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). El geógrafo del Ayuntamiento y especialista en cartografía, Rodrigo Arias; el arquitecto jefe municipal Guillermo Ordóñez; arquitecto de planeamiento, que va a ser el director del POU que va a ser José Morente, informaron sobre la situación actual y el procedimiento. El Ayuntamiento abrirá un plazo de 30 días a partir del viernes 17 de octubre para que la población pueda aportar sugerencias y aportaciones al plan. Las propuestas deberán registrarse en la sede electrónica municipal o en el Registro General, en el expediente 26944/2025. A través de la web del Ayuntamiento, desde el apartado de “Urbanismo”, se puede acceder al borrador de los planos del POU. O bien, directamente, a través de la URL alhaurinelgrande.es/pou