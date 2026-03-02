V CxM Acebuche Kids. Carrera en línea y carrera vertical (2026)

La quinta edición de la prueba deportiva infantil y juvenil CD Fuente del Acebuche se celebró los días 14 y 15 de febrero en Alhaurín el Grande, con la colaboración de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. La competición, que batió récords de participación con cerca de 300 corredores entre la carrera en línea y la vertical, se incorporó además a la primera Copa Provincial de Carreras por Montaña en Edad Escolar, reforzando su dimensión formativa y deportiva. Durante la jornada se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Antonio Morales, y la organización destacó la gran acogida del evento, así como el trabajo para seguir consolidando esta cita en el calendario deportivo. José Francisco García y Sergio Rodríguez valoraron positivamente el desarrollo de la prueba y agradecieron el apoyo de instituciones, patrocinadores y comercios locales.