“Magicalh Show” 2025 con Quique Quimera y Mauricio Dollenz | Comparsa del Valle 2026

El Teatro Antonio Gala acogió el espectáculo “Magicalh’ Show”, que combinó números de magia y humor ante un público numeroso. La iniciativa fue impulsada por la Comparsa del Valle, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, dentro de las actividades de preparación para el Carnaval 2026. Los dos magos, Quique Quimera y Mauricio Dollenz, ofrecieron diversos números en los que participaron voluntarios del público. La propuesta incluyó momentos de humor y sorpresas que mantuvieron la atención de los asistentes durante toda la función. El acto estuvo presentado por María Gazares que, además de anunciar a los magos, también dirigió la celebración de una rifa. Con este espectáculo, la Comparsa del Valle tenía como objetivo recaudar fondos para avanzar en la preparación de su próxima participación en el Carnaval 2026.