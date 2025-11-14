Close Menu
    Presentación del libro de Sara Jiménez: «Crohn-tigo para siempre»

    En este programa te mostramos la presentación del libro “Crohn-tigo para siempre” de Sara Jiménez, que tuvo lugar el 6 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande, organizada por la concejalía de cultura. Sara comparte su experiencia personal con la enfermedad de Crohn, cómo un brote la obligó a renunciar a su sueño de estudiar Medicina y el proceso de convertir esa vivencia en un libro lleno de humor, información médica y optimismo. El acto también sirvió para visibilizar enfermedades poco conocidas pero incapacitantes, y finalizó con la firma de ejemplares del libro.
