Charla coloquio sobre enfermedades del caballo | Equinalh 2026

El pasado 3 de septiembre, las Cuevas del Convento acogieron la primera de las actividades programas por el área de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dedicadas al mundo del caballo. Equinalh 2026 se ha estrenado con la charla coloquio sobre enfermedades del caballo a cargo del veterinario Andrés Romero, quien hizo un recorrido sobre las afecciones más comunes que puede presentar este animal y que pasan por gripes, úlceras, tétanos, cólicos, artrosis o melanomas. Mención aparte fue el virus del nilo que, también, afecta a la cabaña ecuestre y que fue analizado por la veterinaria Rocío Ayala.