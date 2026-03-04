Presentación de la imagen de la Semana Santa de Alhaurín el Grande

El Ayuntamiento presentó el martes 24 de febrero la imagen con la que, en consenso con la cofradía de la Santa Vera Cruz y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pretende promocionar la Semana Santa alhaurina. Fue en un acto oficial, en el que el cura párroco Andrés Merino pronunció su exaltación de la festividad cristiana. Fue presentado en un acto celebrado en la biblioteca municipal, al que acudieron representantes de todos los grupos de la corporación, cofradía, hermandades, asociaciones, colectivos y vecinos en general.