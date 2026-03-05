La Recacha | Presentación de los nuevos miembros del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

En Alhaurín el Grande se celebró el 27 de febrero el acto de bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) en la Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande. La jornada puso en valor la participación de niños y adolescentes en las decisiones municipales y su papel en la mejora del ocio y la vida del municipio. Durante el evento se proyectó un vídeo y los nuevos integrantes del consejo intervinieron para reivindicar su derecho a ser escuchados y a aportar propuestas útiles para la localidad. El alcalde destacó la importancia de la participación infantil y juvenil y recordó que el municipio cumple diez años como Ciudad Amiga de la Infancia. Se señaló que el 69% de las propuestas del CLIA ya están realizadas o en proceso de ejecución: 11 iniciativas han sido completadas y 9 se encuentran en desarrollo. La jornada terminó con una rifa, la entrega de mochilas a los nuevos miembros y un desayuno andaluz para los asistentes.