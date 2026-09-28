Presentación del Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande | Juernes Innovador

Programa especial dedicado a la presentación oficial del Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande, el primero del Valle del Guadalhorce, una iniciativa impulsada por Fedelhorce en colaboración con el Ayuntamiento y reconocida por la Junta de Andalucía. La jornada, celebrada en el marco del “Juernes Innovador”, reunió a representantes del tejido empresarial e institucional para poner en valor el comercio local y abordar los retos de la innovación, la digitalización, el comercio electrónico y la inteligencia artificial aplicada a los pequeños negocios. El programa recoge además un elevator pitch protagonizado por tres empresas locales, el reconocimiento a sus buenas prácticas comerciales y las distintas intervenciones de representantes de Fedelhorce, la Cámara de Comercio, la CEM, la Diputación y la Junta de Andalucía. La jornada concluyó con el anuncio de un nuevo geoportal municipal que permitirá consultar información sobre comercios, empresas y agricultores de Alhaurín el Grande.