Reforestación de la sierra en Alhaurín el Grande (2025) | Jornada coordinada por Ayuntamiento y WWF

Comienza la reforestación de la sierra. El Área de Medio Ambiente junto la organización de conservación de la naturaleza WWF y la colaboración de la junta de Andalucía iniciaron en el pasado domingo 30 de noviembre la campaña. Esta primera acción se desarrolla en el llano del Rucio. En esta primera convocatoria, se han sembrado 320 plantas de distintas variedades. En cuanto a arbustos se han sembrado lentiscos, aladiernos, olivillas y cornicabras. Y en árboles, encinas, acebuches y algarrobos; que así serán cuando crezcan. Para WWF, está iniciativa forma parte de la edición 14 de sus «Plantaciones en Red». De forma simultánea, además de en Alhaurín el Grande, pusieron en marcha otras acciones similares en territorios afectados por incendios en las provincias de Alicante, Granada, Guadalajara, León, Madrid, Sevilla y Zaragoza. El convenio del Ayuntamiento con WWF recoge la reforestación de un total de 30 hectáreas en la sierra a lo largo de los próximos cinco años. Unos 60 voluntarios de Alhaurín y de otros puntos de la provincia formaron parte de esta primera actuación. La próxima cita será en este mismo lugar el 18 de enero de 2026, donde además de plantas, también se sembrarán semillas.