La Recacha | I Concentración de vehículos clásicos por la Peña Real Madrid Alhaurín el Grande (2025)

El 7 de diciembre, la Peña del Real Madrid de Alhaurín el Grande organizó su primera concentración de vehículos clásicos, con la colaboración de la empresa M3 y el Ayuntamiento. Cerca de 200 coches, motos y camiones de distintas épocas se dieron cita en la carpa del recinto ferial, acompañados de un ambiente festivo y multitudinario. Durante la jornada, el público disfrutó de animación musical a cargo de DJ Lope, Guille Angulo, DJ Manolo Jiménez y el espectáculo “Show de la Cara B”. La actividad, que contó con gran participación, fue valorada positivamente por el presidente de la peña, Antonio Criado, quien adelantó que se estudia su repetición en futuras ediciones.