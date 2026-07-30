Tertulia gastronómica Tomate Huevo Toro 2026

La Baltasara acogió una nueva edición de la tertulia dedicada al tomate Huevo Toro, un encuentro que reunió a instituciones, expertos, agricultores y amantes de la gastronomía para poner en valor uno de los productos más emblemáticos del Valle del Guadalhorce. Organizada por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, la cita volvió a registrar un lleno absoluto. Durante la jornada se destacó la importancia de proteger las variedades tradicionales, apoyar al sector agrícola y promover un modelo de producción ligado al territorio. La mesa redonda, moderada por Diego Rivas, contó con la participación de especialistas en agricultura, comunicación y gastronomía, que abordaron cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la agricultura de proximidad y el valor gastronómico del tomate Huevo Toro. La velada también incluyó la entrega de premios del I Concurso Nacional de Poesía «Tomate Huevo Toro», antes de concluir con un catering en el que los asistentes siguieron compartiendo impresiones alrededor del producto estrella del Valle del Guadalhorce.