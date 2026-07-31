La XLIII Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande volvió a demostrar por qué es una de las grandes citas del verano cultural andaluz. Un total de 430 personas disfrutaron de una velada inolvidable en el Patio Diego Pérez del Colegio Emilia Olivares, donde el cante, el baile y la guitarra fueron los grandes protagonistas. El festival contó con las actuaciones de Manuel Moreno «El Pele», La Lupi y Marina Heredia, tres referentes del flamenco que emocionaron al público con espectáculos cargados de arte, pasión y autenticidad. Además, la organización reconoció la labor de la Peña Unión Flamenca Alhaurina y la Asociación Peña Hargasfal por su compromiso con la promoción del flamenco durante todo el año. En este reportaje recogemos los mejores momentos de la noche, junto a las declaraciones de los artistas, la concejala de Cultura Marina Maldonado y los representantes de las entidades colaboradoras.