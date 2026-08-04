María del Carmen Plaza pronuncia el XIV Pregón de Gloria en honor a Nuestra Señora de Gracia (2026)

El pistoletazo de salida para los días grandes que han de venir en Alhaurín el Grande en agosto, ya está dado. La expectativa generada ante el pregón de la Virgen de Gracia convocó a representantes de cofradías locales, entidades asociaciones, colectivos y partidos políticos, que abarrotaron el salón de actos de la biblioteca municipal, cedida por el ayuntamiento para esta ocasión. Como es tradición, el pregonero del año anterior se encargó de presentar a la del año en curso, María del Carmen Plaza, una mujer de raíces alhaurinas que pertenece desde el año 2009 a la Hermandad. Licenciada en Geografía e Historia, se dedicada a la enseñanza, es segunda de 4 hermanos y vive en la misma casa en donde nació en Alhaurín. La pregonera recibió el encargo mientras se encontraba hospitalizada. Los problemas de salud la han acompañado a lo largo de su vida, igual que la Virgen de Gracia.