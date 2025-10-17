Alhaurín el Grande rinde homenaje a Rafaella Carrà con un espectáculo de música y baile

El pasado viernes 10 de octubre, el Teatro Municipal Antonio Gala de Alhaurín el Grande acogió un emotivo tributo a Rafaella Carrà, organizado por el Taller Musical de Mayores de Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce. Con dos funciones: una a las 18:30 y otra a las 21:00 horas, el espectáculo ofreció un recorrido por los grandes éxitos de la icónica artista italiana, acompañado de coreografías ensayadas durante seis meses. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura, destacó por el entusiasmo y el talento de sus participantes.