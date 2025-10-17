Festividad del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil 2025

La Guardia Civil de Alhaurín el Grande celebró el Día del Pilar y la Fiesta Nacional con un emotivo acto en el cuartel. Durante la ceremonia se rindió homenaje a los caídos, se izó la bandera de España y se entregaron distinciones al mérito a varios agentes, así como un reconocimiento especial al exjefe de la Policía Local. La jornada continuó con una misa en honor a la Virgen del Pilar oficiada por el párroco Andrés Merino, acompañada por el Coro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y los niños de catequesis.
