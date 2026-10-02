Charla de concienciación sobre donación de sangre, plasma y médula | Asociación Un Sí Por La vida

La asociación Un Sí por la Vida, con el respaldo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, organizó en la Casa de la Cultura una jornada de concienciación sobre la donación de sangre, plasma y médula ósea bajo el lema “El saber hace la diferencia”. El doctor José Emilio Alonso, coordinador médico del Centro de Transfusiones de Tejidos y Células de Málaga, explicó los diferentes procesos de donación y trasplante. La jornada contó, también, con el testimonio de Lorena López, donante de médula y superviviente de cáncer, y con la participación de Carmen Angulo, fisioterapeuta, y Désirée Chaves, psicóloga de la asociación, que abordaron las repercusiones físicas y emocionales de la donación. Los testimonios de José Antonio Sánchez, Toñi Serrano y Javier Arroyo, receptores de un trasplante de médula ósea, pusieron el broche a una jornada que buscó concienciar sobre la importancia de donar y ayudar a conseguir nuevos donantes.