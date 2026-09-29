Equinalh 2026: Trenzado con Francisco Gabarro y exhibición de doma clásica con Juan Jesús López

La Mota acogió el sábado 19 de septiembre una nueva jornada de la tercera edición de Equinalh, la iniciativa organizada por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en torno al mundo del caballo. La programación contó con un clínic de trenzado impartido por Francisco Gabarro, conocido como ‘Trenzados Fran’, y una clase de doma clásica a cargo del jinete y profesor Juan Jesús López junto a sus alumnas. La jornada continuó con una exhibición de doma clásica de Juan Jesús López con su caballo Quincallo de Indalo y finalizó con un tardeo romero organizado por la Asociación Caballista ‘El Rincón de Mi Gente’.