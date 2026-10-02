Equinalh 2026: Clínic de doma clásica José Ramón Pérez García “Chamo”

El Recinto de La Mota acogió la segunda parte de Equinalh 2026, una programación que ha dedicado el mes de septiembre al mundo del caballo en Alhaurín el Grande. El broche final llegó con un clínic de doma vaquera impartido por el campeón de España José Ramón Pérez García, “Chamo”, que reunió durante dos jornadas a 12 jinetes y aficionados en torno a la formación, la exhibición y la convivencia. La programación concluyó con un tardeo romero con actuaciones y ambiente ecuestre.