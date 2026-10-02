Semana Europea de la Movilidad 2026 CEIP Jorge Guillén

En este programa especial recorremos las actividades desarrolladas en Alhaurín el Grande con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Los escolares han participado en charlas de seguridad vial, teatro de títeres, talleres prácticos y diferentes propuestas relacionadas con el uso responsable de bicicletas y patinetes. También han podido poner en práctica lo aprendido en circuitos y recorridos controlados por las calles del municipio, acompañados por la Policía Local. Además, conocemos otras iniciativas de esta semana, como la exposición de carteles elaborados por el alumnado y el concurso de bicicletas y patinetes decorados. Una programación destinada a concienciar a escolares y familias sobre la importancia de adoptar hábitos de movilidad más seguros, saludables y respetuosos con el medio ambiente.
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