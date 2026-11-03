Concierto coloquio de Santiago Alonso y El Cirguero

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acogió, el pasado 15 de octubre, un encuentro musical protagonizado por el cantautor independiente Santiago Alonso y el músico local José Miguel Guzmán, conocido como “El Cirguero”. Una cita dirigida a los alumnos de la Escuela de Música para explorar el proceso creativo detrás de cada canción, desde las primeras ideas hasta su interpretación sobre el escenario. Tras su gira por Chile, Uruguay y Argentina, Santiago Alonso compartió su experiencia y su forma de entender la composición, mientras que El Cirguero puso sobre la mesa la posibilidad de impulsar una escuela de cantautores en el municipio. El encuentro combinó conversación, aprendizaje e interpretaciones en directo, acercando a los asistentes al lado más creativo de la música.