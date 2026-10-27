Exposición del área de Igualdad “Con alma de mujer” 20 años del taller de pintura al óleo

El taller municipal de pintura al óleo está de enhorabuena porque cumple dos décadas de existencia. Con este motivo la concejalía de Igualdad que coordina Susana García ha organizado una exposición de trabajos de esta técnica pictórica que se inauguró el 7 de octubre. El acto fue presentado por Trinidad Martínez y contó con la participación especial de María Gazares con puso el toque de música, poesía y actuación.