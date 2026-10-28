Presentación del libro «Imagen y poesía: el latir de los recuerdos»

La Biblioteca Municipal acogió la presentación de Imagen y poesía: el latir de los recuerdos, el nuevo libro del escritor alhaurino Francisco Cabrera. Una obra que reúne 35 poemas dedicados a las tradiciones, los paisajes y los rincones más emblemáticos de su localidad natal. El acto, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, contó con poesía, música, cante y baile, en una velada que rindió homenaje a las raíces y los recuerdos de todo un pueblo. Además, la presentación tuvo un carácter solidario, con la venta de ejemplares a beneficio de Cáritas Parroquial de Alhaurín el Grande.