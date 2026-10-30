“Sonetos de la Zubia», un poemario de Antonio Gala al cuidado de Luis Cárdenas y Pedro J. Plaza

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande ha acogido la presentación de la nueva edición de Sonetos de La Zubia, de Antonio Gala, publicada por Ediciones Hiperión. Los editores Pedro J. Plaza y Luis Cárdenas han presentado esta versión «cuasi definitiva» de una de las obras más íntimas y personales del escritor cordobés, que incorpora poemas inéditos y permite profundizar en su legado literario. La colección, marcada por la relación sentimental que Gala mantuvo durante más de una década con el escultor granadino Rafael Marín Girón, reúne versos cargados de amor, reflexión y sensibilidad. Esta edición revisada recupera y amplía el contenido de la obra original, con la posibilidad de incorporar en el futuro nuevas composiciones que todavía permanecen sin descubrir. El acto ha contado también con la presencia del alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, en una presentación que ha servido para acercar al público la historia y el valor literario de estos sonetos, así como para reivindicar la vigencia de la obra de Antonio Gala y la importancia de preservar y difundir su legado.