“El viaje del Veronal” por Carmen Vega

La Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande acogió la lectura dramatizada de El viaje del Veronal, de la dramaturga malagueña Carmen Vega. Una obra que, a través de la historia de tres prisioneros que preparan su fuga, invita a reflexionar sobre los conflictos personales, los pensamientos que nos condicionan y la dificultad de dejar atrás el pasado. La actividad incluyó un encuentro posterior con la autora, que compartió con el público algunas de las claves de su creación. Una cita enmarcada en la quinta edición de Ciclos de Autor de la Diputación de Málaga y en la programación cultural Cuarta Estación, que acerca el teatro de autor y el talento malagueño a la ciudadanía.
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