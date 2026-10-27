Primer domingo de Mulliores 2026 | Rezo del Rosario de la Aurora

La actualidad cultural de Alhaurín el Grande durante la semana la marcó la celebración de los Mulliores. La lluvia obligó a trasladar al interior de la parroquia el Rosario de la Aurora, en una jornada que coincidió con el DOMUND y que reunió a feligreses, representantes municipales y miembros de la Asociación Cultural Alifara. Además, conocemos los detalles de la próxima cita, prevista para el domingo que viene, con un recorrido por las ermitas de San Sebastián y del Convento.