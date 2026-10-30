III Encuentro Multilabores. Hermandad de Nuestra Señora de Gracia

Más de 220 mujeres de 18 municipios andaluces se reunieron en Alhaurín el Grande en el III Encuentro Multilabores, una jornada dedicada a la artesanía textil, con el encaje de bolillos como protagonista. Talleres, puestos artesanales, convivencia y un desfile de creaciones llenaron el Pabellón II del Polideportivo Municipal en una cita organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia con la colaboración del Ayuntamiento, para mantener vivas las tradiciones y compartir la pasión por las labores.
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