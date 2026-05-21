Concierto de Clara Montes – «Volverás en primavera»

El sábado 9 de mayo se celebró en el Teatro Municipal Antonio Gala de Alhaurín el Grande la presentación de la campaña turística “Volverás en primavera”, impulsada por el Ayuntamiento y protagonizada por la cantante Clara Montes. El acto, presentado por Manuel Gil y con entrada gratuita mediante invitación, incluyó la proyección de vídeos promocionales del municipio y un concierto de la artista, muy vinculada a la obra de Antonio Gala. Esta campaña ya había sido presentada previamente en el Ateneo de Madrid. Clara Montes interpretó varios temas relacionados con el universo poético de Antonio Gala, especialmente el poema musicado “Tú siempre volverás”, además de otras composiciones de su disco dedicado al escritor, así como obras de Rafael de León, Rafael Alberti, Federico García Lorca y canciones vinculadas a Carlos Cano. La cantante estuvo acompañada por su grupo musical (batería, contrabajo y piano) y recibió el agradecimiento final del alcalde y la concejala de Cultura, quienes le entregaron un ramo de flores.