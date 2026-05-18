Fiesta de la Cachorreña 2026

El pasado domingo 26 de abril se celebró en el centro histórico de Alhaurín el Grande la Fiesta de la Cachorreña, organizada por el Área de Fiestas del Ayuntamiento. La jornada reunió a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía tradicional, con la cachorreña y el mojete como platos principales. Se repartieron alrededor de 1.200 raciones entre los asistentes. El evento contó también con un mercadillo artesanal con cerca de una treintena de puestos, donde se ofrecieron productos de artesanía y otros artículos, contribuyendo a la dinamización del comercio local. La programación incluyó actuaciones de la escuela de baile de Pepa Manzanares, así como actividades infantiles con juegos, hinchables y pintacaras. La Asociación Amigos del Vino de Alhaurín el Grande realizó una cata de vinos de distintas denominaciones de origen de Málaga. Asimismo, la Asociación Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer participó con una barra solidaria, destinando la recaudación a fines sociales. La jornada concluyó con el concierto de Laura González, que cerró el programa de actividades.