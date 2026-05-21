Presentación del libro “Mi gran noche”, del escritor Alejandro Jerez

Alhaurín el Grande acogió el pasado 29 de abril en la Casa de la Cultura la presentación de “Mi gran noche”, la primera novela del periodista y profesor Alejandro Jerez, en un acto conducido por el periodista Juan Antonio Rueda y enmarcado en el cierre del ciclo de actividades organizadas por el Mes del Libro.

La obra, que aborda temas como la identidad, la memoria y el deseo, despertó un gran interés entre el público asistente. Durante el encuentro, varios asistentes participaron leyendo fragmentos de la novela elegidos al azar mediante un original juego de bolas de colores inspirado en la portada del libro. El acto concluyó con la firma de ejemplares por parte del autor y la donación de dos copias de tapa dura a las bibliotecas municipales.