Presentación del libro “Cleopatra VII. Más allá del mito”, del escritor Alfredo Taján

La Delegación de Cultura celebró el pasado 23 de abril, dentro de la programación del Mes del Libro, la presentación del ensayo “Cleopatra VII. Más allá del mito” del escritor Alfredo Taján. El acto tuvo lugar en las Cuevas del Convento y estuvo presentado por Pedro Pizarro. La concejala de Cultura, Marina Maldonado, inauguró el evento destacando el valor de estas iniciativas para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico en torno a la literatura y la historia. Durante la presentación se repasó la trayectoria del autor, vinculado desde joven a la escritura y con una amplia obra en poesía, novela y ensayo. En esta ocasión, Taján parte de un encargo periodístico para ofrecer una revisión de la figura de Cleopatra VII, alejándola del estereotipo de “mujer fatal” y mostrando su dimensión política, cultural y estratégica. El libro, publicado en 2025, propone una mirada híbrida entre la biografía histórica y el ensayo humanístico, fruto de un interés personal del autor que se remonta a su infancia. La obra invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia y su representación cultural. El acto concluyó con una firma de ejemplares y un encuentro cercano entre el autor y el público asistente.