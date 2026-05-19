IV Pasarela ‘Alhaurín Flamenca’ (2026)

Alhaurín el Grande acogió el pasado 26 de abril una nueva edición de «Alhaurín Flamenca», el desfile organizado por Héqate Producciones, con el patrocinio del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y Málaga de moda, la marca de Diputación de Málaga. Un desfile que presentó impresionantes colecciones que fusionaron la tradición del flamenco con toques modernos y frescos. Durante el evento, las personas asistentes también pudieron disfrutar de las actuaciones de Escuela de Danza Lourdes Rodríguez y la Academia de baile Pepa Manzanares. Además, esta tercera edición de Alhaurín Flamenca otorgó un reconocimiento a la trayectoria profesional del diseñador Florencio Pérez.
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