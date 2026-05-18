Misa de Acción de Gracias y Cruces de Mayo | Día de la Cruz 2026

Los actos del Día de la Cruz 2025 concluyeron el pasado 9 de mayo con una jornada marcada por la tradición, la convivencia vecinal y el reconocimiento al trabajo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Cuatro altares decoraron distintos puntos del municipio en una celebración que volvió a reunir a familias y vecinos en torno a una de las citas más emblemáticas del calendario local. La jornada incluyó la misa de Acción de Gracias en la Ermita del Convento, homenajes a colaboradores y colectivos implicados, así como el tradicional recorrido por las cruces acompañado por la Agrupación “La Pepa”, que este año se realizó en silencio como muestra de respeto por el luto reciente. Un ambiente de emoción y orgullo compartido puso el broche final a una celebración ya plenamente consolidada en el municipio.