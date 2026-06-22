Día de Jesús 2026 | Actos del Sábado

El sábado tuvo lugar a primera hora de la mañana una recepción de honor por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y a mandos del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión. Paralelamente como cada sábado del Día de Jesús, tuvo lugar la diana, y posteriormente, la entrada a localidad del Tercio Gran Capitán I de la Legión, hermano mayor honorario de la hermandad. A la llegada a la Plaza de San Sebastián, se entregaron como cada año, las medallas y reconocimientos a mandos y legionarios. Ya por la tarde hizo su entrada en la localidad la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que tras un pasacalles desde la Plaza de la Legión, llegó hasta la ermita de San Sebastián para realizar una ofrenda musical al Sagrado Titular. Seguidamente la procesión salía de la ermita con las últimas luces del día camino a la Parroquia, donde Nuestro Padre Jesús pernoctó a la espera de regresar a su ermita a la tarde siguiente.