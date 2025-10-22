La presentación de «Cantaré mañana todavía», la nueva antología poética de Antonio Gala, se celebró en la Sala Thörlichen de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande el pasado jueves 16 de octubre. En el acto participaron los editores Pedro J. Plaza y Luis Cárdenas, el alcalde Anthony Bermúdez, el concejal Luis Miguel Molina y el director de la Fundación Gala, José María Gala. La obra, publicada por Vandalia dentro de la Fundación José Manuel Lara, recopila poemas representativos del autor junto a trece composiciones inéditas y busca ofrecer una visión completa de su trayectoria poética.