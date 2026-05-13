Presentación del cartel y programa de la Feria de Alhaurín el Grande 2026

La feria de Alhaurín el Grande 2026, que se celebra del 27 al 31 de mayo, ya tiene cartel. Está protagonizado por una niña alhaurina de 5 años, María Galiano Benítez. Fue presentado el pasado jueves 7 de mayo en un acto celebrado en la terraza del teatro por el equipo de gobierno, y anunciado por la concejala de Fiestas, Ana Belén Ordóñez. La principal novedad de este año radica en la extensión hasta el domingo de la feria de día, que el Ayuntamiento justifica en el calendario de fiestas municipal de este año, que establece el primero de junio, lunes, como no laborable. La ubicación en esa última jornada cambia. En este sentido, por primera vez la Caseta de la Juventud abrirá también el domingo. Y el cierre de la feria, por tanto, se retrasará. El almuerzo de mayores que coordina la concejala de Bienestar Social, Marina Maldonado, será como siempre el jueves. Este evento contará con el apoyo de la asociación Un Sí Por La Vida – Unidos contra el Cáncer. La Caseta de la Peña Caballista también alargará, por primera vez, sus actividades hasta el domingo. La feria del centro se mantiene viernes y sábado con las habituales barras gestionadas por los colectivos locales. Clubes y peñas ofrecerán como cada año productos y bebidas tanto en el centro como en el real. Y entre los conciertos programados tanto en el centro como en real para los cinco días de fiestas, destaca un año más el grupo local Alejados para la noche del jueves. Otros artistas destacados en el programa son Gonzalo Hermida, el flamenquito de la cantante Mesalla, las rumbas de El Sebas de la Calle, y el grupo “Somos del Sur”. El alcalde Anthony Bermúdez puso en valor el trabajo de preparación de unas fiestas de esta envergadura.