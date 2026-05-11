Día de la Cruz 2026 Función religiosa y desfile de bandas

En la mañana del 3 de mayo, día grande de la Festividad de Gloria de la Cofradía Santa Vera Cruz, se llevaron a cabo los actos programados. La parroquia de la Encarnación acogió la función religiosa en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cantada por la Coral de la Santa Vera Cruz y la escolanía Aromas de Mayo. Al finalizar, tuvo lugar desde la Plaza Baja y hasta la Calle Nueva, el tradicional desfile de bandas con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga. También participaron la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos, la Banda de la Santa Vera Cruz y Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz ‘La Pepa’.