Solemne salida procesional del 3 de mayo del Santísimo Cristo de la Vera Cruz | Día de la Cruz 2026

Con las calles cubiertas de romero y emocionantes petaladas, el Señor del Convento emprendió en la noche del 3 de mayo su esperado regreso a la ermita, poniendo el broche final a una jornada inolvidable. El traslado estuvo acompañado por los distintos cuadros con los enseres de la Cofradía, sus bandas de música y una multitud de devotos y vecinos que no quisieron perderse este momento tan especial. A su llegada a la calle Convento, un espectáculo de fuegos artificiales dio la bienvenida a la imagen, culminando así, con gran éxito y satisfacción para los hermanos de arriba, el Día de la Cruz 2026.