XXXVIII Milla Urbana de Alhaurín el Grande (2026)

El pasado domingo 25 octubre el centro histórico de Alhaurín el Grande volvió a llenarse de deporte y ambiente familiar con la celebración de la XXXVIII Milla Urbana, organizada por la Concejalía de Deportes en colaboración con el Club Deportivo Fuente del Acebuche. Un total de 351 corredores de todas las edades participaron en esta prueba, con un recorrido de 1.635 metros que reunió desde pequeños atletas de apenas cinco años hasta corredores de categoría máster. Las calles del municipio se llenaron de espectadores y familiares que animaron a los participantes en una jornada que apuesta por fomentar la actividad física y acercar el deporte a toda la ciudadanía. La cita concluyó con la entrega de premios y un sorteo de regalos, poniendo el broche final a una de las pruebas deportivas más tradicionales del calendario municipal.