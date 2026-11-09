Segundo domingo de Mulliores 2026 | Rezo del Rosario de la Aurora

La tradición de los Mulliores volvió a recorrer las calles de Alhaurín el Grande al amanecer del domingo 25 de octubre. La Asociación Cultural Alifara celebró el segundo y último Rosario de la Aurora de este año, tras la suspensión de la primera salida por la lluvia. En esta ocasión, los participantes modificaron el itinerario para visitar las ermitas de San Sebastián y del Convento, manteniendo viva una costumbre recuperada hace cerca de 30 años. La jornada reunió a numerosos fieles en torno a los cánticos dedicados a los santos y a la Virgen del Rosario, y concluyó con la celebración de la eucaristía y el tradicional desayuno de convivencia, con chocolate caliente, churros y dulces típicos.