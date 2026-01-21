IV Torneo de fútbol en honor a Miguel Ángel (2026)

El municipio de Alhaurín el Grande celebró el 18 de enero el IV Torneo Memorial Miguel Ángel en el estadio Miguel Fijones, un emotivo evento deportivo organizado por el Ayuntamiento y el CD Alhaurino para mantener vivo el recuerdo del joven futbolista.
El torneo consistió en un triangular de categoría cadete en el que participaron el CD Alhaurino, el CD Cártama y el Pizarra Atlético. Más allá de la competición, la jornada estuvo marcada por el homenaje a Miguel Ángel y la reivindicación de los valores humanos y deportivos que dejó entre quienes lo conocieron.
Tras los partidos, se celebró un acto emotivo con palabras de la familia y la entrega de trofeos, en la que el CD Alhaurino se proclamó campeón, seguido del Pizarra Atlético y el CD Cártama. También se realizaron reconocimientos especiales al árbitro, entrenadores, al Ayuntamiento y al CD Alhaurino, destacado por la familia como una auténtica familia para Miguel Ángel.
La jornada concluyó con un arroz de convivencia, cerrando un día de deporte, recuerdo y unión que refuerza el compromiso de seguir celebrando este memorial para preservar su legado año tras año.
