LXXXV Aniversario de la llegada a la localidad y bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno (2026)

Como cada 28 de abril, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró esta efeméride con un acto que comenzó con una ofrenda floral en el pasaje Jesús Nazareno, donde se encuentra el monolito del 50 aniversario que señala el lugar desde donde partió la imagen hasta ermita de San Sebastián. Tras la ofrenda la banda de música de la hermandad ofreció un breve concierto en honor a su Sangrado Titular y de vuelta a San Sebastián la ermita acogió una Misa, oficiada por el Padre Manuel Jesús Otero, y cantada por el Coro de la Hermandad, bajo la dirección de Iván Zea.