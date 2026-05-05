XXIV Día del Pedal “Memorial Pepe Bravo” (2026)

Alhaurín el Grande vivió el pasado domingo una jornada sobre ruedas con la celebración del vigésimo cuarto Día del Pedal “Memorial Pepe Bravo”, una cita pensada para disfrutar en familia y fomentar el uso de la bicicleta que reunió a unas 350 personas desde las

de la mañana en el polideportivo municipal. La jornada contó con un recorrido pensado para todas las edades, actividades para los más pequeños, una gymkana y una exhibición de Pablo Adames, campeón del mundo de Bike Trial.