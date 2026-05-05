Presentación del libro “Carne y fe”, de Jorge Luna

En el marco de las actividades organizadas por el Mes del Libro de la concejalía de Cultura, el pasado viernes 17 de abril se celebró la presentación de la primera novela de Jorge Luna, titulada “Carne y fe”. El acto, presentado por María José Aguilar, cuñada del autor, fue todo un éxito, logrando completar el aforo de la Casa de la Cultura. Escrita en Alhaurín el Grande, la obra representa el resultado de una profunda reflexión personal del autor, que se transforma en una propuesta de ficción. Con “Carne y fe”, Luna Valero busca invitar al lector a “abrir la mente” y replantearse una de las historias más contadas del mundo desde una nueva perspectiva.