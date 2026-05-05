Ofrenda floral a la Patrona y primera y segunda misa de triduo | Día de la Cruz 2026

El lunes 27 de abril comenzaron los actos por el Día de la Cruz 2026 con la ofrenda floral a la Patrona, la Virgen de Gracia, por parte de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz, que desfiló hasta la Parroquia. Entrada la noche, el Reverendo Padre Daniel Gutiérrez Santiago, párroco de Nuestra Señora de las Maravillas, ofició la primera misa de triduo, basada en el tema “La Cruz, lugar de encuentro con el amor del Padre”. El martes 28 de abril se llevó a cabo la segunda misa, bajo el lema «La Cruz, anuncio y esperanza de la Resurrección». Esta fue oficiada por el Reverendo Padre Antonio Romero, párroco de San Martín de Carrión de los Céspedes.