Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías (Programa 4)

A continuación, les ofrecemos un nuevo programa especial dedicado a la Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías. En esta ocasión, continuamos con la cobertura de la jornada del domingo, un día lleno de tradición y participación vecinal. A lo largo del programa, podrán disfrutar de las actuaciones de la Escuela de Baile de Pepa Manzanares y de la exhibición ecuestre. También les mostraremos la esperada entrega de premios, en la que se reconoció el esfuerzo y la ilusión de quienes hicieron posible esta fiesta. Y, como broche final, acompañaremos el solemne regreso del Cristo a su ermita, un momento cargado de devoción y recogimiento que pone fin a un fin de semana inolvidable.